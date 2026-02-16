Skip to content
In St. Anton in Arlberg ist eine Lawine abgegangen.
Landeck/Tirol
16/02/2026
Suchaktion

Nach Tragödie: Weitere Lawine in Tirol abgegangen

Nach dem tragischen Lawinenabgang am Sonntag ist am Montag erneut eine Lawine abgegangen. Derzeit läuft eine Suchaktion nach möglichen Verschütteten.

Erst am Sonntagabend kam es zu einem tragischen Unglück in Tirol. Im Skigebiet Stubaier Gletscher kam es zu einem Lawinenabgang. Dabei wurden zwei 37-jährige Snowboarder verschüttet. Doch trotz groß angelegter Suchaktion konnten sie nur noch tot geborgen werden. Mehr dazu hier: Tödlicher Lawinenunfall in Tirol: Für Snowboarder kam jede Hilfe zu spät.

Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg

Heute soll es wieder zu einem Lawinenabgang gekommen sein. Nämlich im freien Bereich des Skigebiets von St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck, Tirol), wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Zwei Hubschrauber würden aktuell die Lage erkunden. Ob und wie viele Verschüttete es gibt, sei noch unklar. Bemerkt wurde die Lawine von einem Skigruppenführer, der Alarm schlug. Aufgrund des Wetters soll sich der Suchflug allerdings als äußerst heikel darstellen.

