/ ©pixabay
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind mehrere Social Media Shortcuts am Handy.
Bei der Plattform X (ehemals Twitter) kommt es am Dienstagnachmittag zu Störungen.
Österreich
16/02/2026
Ausfall

X down: Zahlreiche Nutzer berichten von Störungen

Die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) scheint aktuell wieder von Ausfällen betroffen zu sein. Nutzer berichten vermehrt von Problemen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Aktuell kommt es bei der Plattform X zu Ausfällen. Nutzer berichten vermehrt, dass beim Zugriff auf ihre Timeline oder beim Posten von Beiträgen nur die Fehlermeldung „Something went wrong. Try reloading“ aufscheint. Es soll laut internationalen Medien weltweit Probleme geben.

Ausfall bei X: Nutzer berichten von Problemen

Betroffen sind sowohl die Web-Version als auch die mobilen Apps. Auch auf der Webseite AllesStörungen.at gingen in der vergangenen Stunde hunderte Meldungen diesbezüglich ein. Die Ursache für die Störung ist derzeit noch unbekannt. Nähere Informationen folgen.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Grafik der Webseite allestörungen.at.
©Screenshot AlleStörungen.at
Nutzer berichten vermehrt von Problemen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 15:24 Uhr aktualisiert
