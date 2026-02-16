Schock auf der Piste: Jugendlicher (15) stürzt acht Meter ab

Der junge Niederländer kam von der Piste ab, durchbrach einen Fangzaun und stürzte rund acht Meter in unwegsames Gelände. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Es war Sonntag gegen 14.20 Uhr im Skigebiet Maria Alm (Bezirk Zell am See, Salzburg). Der 15-jährige Niederländer war mit seinen Skiern im Bereich des Abschnittes „Natrun“ entweder auf der schwarzen Piste 26 oder der blauen Piste 26a (sogenannte Familienabfahrt) unterwegs. „Im Bereich des Scheitelpunktes dieser beiden Pisten kam der Jugendliche im Zuge seiner Talfahrt aus bislang unbekannter Ursache von der Piste ab. In weiterer Folge durchbrach er einen dort errichteten Fangzaun und kam rund acht Meter unterhalb der Schipiste in unwegsamem Gelände zu liegen“, informiert die Polizei.

Jugendliche ins Krankenhaus geflogen

Unbekannte Wintersportler bemerkten den Verunfallten und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und der Pistenrettung wurde der Niederländer mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Salzburg geflogen.