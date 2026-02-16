Keine Einigung: 90.000 Österreicher kämpfen für faires Gehalt

In der IT-Branche wird immer noch verhandelt, denn auch nach der fünften Runde gab es keine Einigung. Das Unverständnis der Beteiligten ist mittlerweile sehr groß.

Auch nach der fünften Verhandlungsrunde gab es von der Arbeitgeberseite kein Angebot zur IST-Gehaltssumme für die 90.000 Beschäftigten der IT. Deshalb fanden erneut Betriebsversammlungen statt – und das in ganz Österreich. Dabei wurden die Beschäftigten über den aktuellen Verhandlungsstand informiert: „Das Unverständnis der Kolleginnen und Kollegen über den aktuellen Verhandlungszugang der Arbeitgeber ist sehr groß. Sie erwarten sich ein Angebot, das ihrer Leistung gerecht wird“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA.

Kampf für „einen fairen Abschluss“

Dementsprechend hoch sei auch die Bereitschaft sich an weiteren gewerkschaftlichen Maßnahmen zu beteiligen, sollte es auch bei der kommende Verhandlungsrunde zu keiner angemessenen Lösung kommen. „Die Beschäftigten haben bereits mit ihrer überwältigenden Beteiligung an unserer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer gezeigt, dass sie bereit sind für einen fairen Abschluss zu kämpfen. Das werden wir auch weiterhin tun, sollte es erneut keine echte Annäherung seitens der Arbeitgeber geben“, so Steiner weiter.

KV-Verhandlungen gehen weiter

Die Beschäftigten der Branche haben bei der Betriebsversammlung vorsorglich einen offiziellen Beschluss gefasst, in dem sie ihre Forderungen festhalten. „Unser Ziel ist eine Lösung am Verhandlungstisch, doch dazu braucht es beide Seiten. Es liegt an den Arbeitgebern den Weg für eine fairen Abschluss freizumachen. Passiert das nicht, werden wir den Druck weiter erhöhen“, führt die Gewerkschafterin weiter aus. Die sechste Verhandlungsrunde wird am 18. Feber stattfinden.