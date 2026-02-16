Dramatisch: Jeder siebte Zivildiener wird bis 2040 wegfallen

Eine aktuelle Prognose des Bundesministerium offenbart, dass es in Zukunft einen massiven Mangel an Zivildienern im Land geben könnte. Das sorgt bei Ministerin Claudia Bauer für Kopfzerbrechen.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache“, sagt Ministerin Claudia Bauer (ÖVP). Im letzten Jahr leisteten 14.884 junge Österreicher den Zivildienst ab, sie waren größtenteils Jahrgang 2007. In dem damaligen Jahr wurden 34.104 Burschen geboren, das sind knapp 4.000 mehr als im Jahr 2024. In 18 Jahren werden sie wehr- bzw. zivildienstpflichtig. Wenn man die Burschen im heutigen Verhältnis zwischen Bundesheer und Zivildiener aufteilen würde, gäbe es im Jahr 2042 einen Mangel von etwa 2.000 Zivildienern, so die Prognose.

Fast 2,5 Millionen Senioren im Jahr 2042

Gleichzeitig altert die Bevölkerung immer schneller. Der Anteil an Über-65-Jährigen wird bis 2042 um 32% steigen, wodurch der Bedarf an Zivildienern auch höher wird. Bereits heute braucht man 25% mehr Zivildiener als im Jahr 2006. Besonders dramatisch ist die Situation in Vorarlberg. Hier wird die Anzahl der Senioren um fast 40% steigen.

Kärnten ist Schlusslicht, Entwicklung in Wien besorgt

In Kärnten ist aktuell lediglich 79% des Bedarfs an Zivildienern gedeckt. Bis 2042 werde nochmal ein Fünftel wegfallen, dann könnten etwa 300 Hilfskräfte fehlen. Wien hat aktuell die meisten Helfer, fast 3.500 junge Menschen leisten den Zivildienst ab. In 18 Jahren könnte es aber auch dort ein Defizit von 400 Zivildienern geben.

Regierung muss „jetzt gegensteuern“

Zivildienstministerin Bauer mahnt: „Wenn wir wollen, dass Rettung, Pflege und soziale Dienste auch in Zukunft verlässlich funktionieren, müssen wir jetzt gegensteuern, sonst droht das System aus dem Gleichgewicht zu geraten.“ Sie spricht sich klar für die Verlängerung des Zivildienstes aus, auch aus folgendem Grund: „Zivildiener brauchen zu Beginn Zeit für Einschulung und Einarbeitung, erst nach einigen Monaten können sie ihr volles Potenzial entfalten.“