Grippewelle in Österreich: Das Schlimmste ist wohl vorüber

Die Grippewelle in Österreich dürfte wieder am Abklingen sein, die Infektionszahlen sind gesunken. Im Vergleich zum letzten Jahr waren auch deutlich weniger Menschen angesteckt.

In der siebten Kalenderwoche sinken die Infektionszahlen und somit auch die Krankenstände wieder ein wenig. „Erfreulicherweise zeigt das Infektionsgeschehen eine Abnahme der Influenza-Aktivität“, so Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. Er erinnert auch daran, dass eine Grippeimpfung der beste Schutz gegen eine Ansteckung ist, und verweist außerdem auf einen gesunden Lebensstil mit ausreichend Schlaf und viel Bewegung.