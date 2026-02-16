Skip to content
©Pexels / Polina Tankilevitch
Ein Bild zeigt Frauenhände, die ein Fieberthermometer halten.
Die Grippewelle fiel heuer deutlich milder aus, als im Vorjahr.
16/02/2026
Höhepunkt überwunden

Grippewelle in Österreich: Das Schlimmste ist wohl vorüber

Die Grippewelle in Österreich dürfte wieder am Abklingen sein, die Infektionszahlen sind gesunken. Im Vergleich zum letzten Jahr waren auch deutlich weniger Menschen angesteckt.

Felizian Krenn
In der siebten Kalenderwoche sinken die Infektionszahlen und somit auch die Krankenstände wieder ein wenig. „Erfreulicherweise zeigt das Infektionsgeschehen eine Abnahme der Influenza-Aktivität“, so Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. Er erinnert auch daran, dass eine Grippeimpfung der beste Schutz gegen eine Ansteckung ist, und verweist außerdem auf einen gesunden Lebensstil mit ausreichend Schlaf und viel Bewegung.

