Raubversuch in Zug: Jugendliche Monate später festgenommen

Nach einem Raubversuch in einem Zug zwischen Wels und Bad Schallerbach hat die Polizei mehrere Jugendliche festgenommen. Ermittlungen führten zur Sicherstellung von Waffen, Drogenutensilien und einem unbekannten Pulver.

Bei umfangreichen Ermittlungen durch die Polizei Bad Schallerbach (Oberösterreich) stellte sich heraus, dass ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Perg bereits am 22. Dezember 2025 gegen 16.40 Uhr einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen in einem Zug auf der Fahrt von Wels Richtung Bad Schallerbach mehrmals aufforderte seine Taschen zu leeren und ihm die Geldbörse bzw. die Kopfhörer herauszugeben.

Mit Pistole bedroht

Als der 15-Jährige diesen Aufforderungen nicht nachkam, forderte der 18-Jährige seinen 17-jährigen Freund aus Linz auf seine Oberbekleidung anzuheben und somit die im Hosenbund mitgeführte Schreckschusspistole vorzuzeigen. Auch daraufhin kamen weder der 15-Jährige noch sein 16-jähriger Freund den Aufforderungen nach.

18-Jähriger nach Raubversuch festgenommen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde am 12. Februar 2026 an der Meldeadresse des 18-Jährigen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei wurden ein Elektroschocker, fünf Grinder, zwei Suchtgiftwaagen und ein bislang unbekanntes weißes Pulver sichergestellt. Der 18-Jährige wurde in Linz am Hauptbahnhof festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Auch die Festnahme der drei Mittäter – der 17-Jährige Ungar aus Linz, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land und ein 15-Jähriger Linzer – wurde angeordnet und vollzogen.