/ ©Markus Spiske/Pixabay
Symbolfoto auf 5min.at zeigt Lawinengefahr-Schild.
Die Warnstufe vier bedeutet große Gefahr, und ist die zweithöchste Stufe auf der Skala.
Tirol
16/02/2026
Neuschnee erwartet

Lawinenwarnstufe vier: In Tirol herrscht Lebensgefahr

In einigen Gebieten bestand bereits große Lawinengefahr, nun wird die Lawinenwarnstufe vier auch für zahlreiche weitere Regionen verhängt. Mancherorts kann mehr als 30 Zentimeter Neuschnee fallen.

von Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Die Lawinenwarnstufe vier wird auf große Teile Tirols ausgeweitet. In den betroffenen Gebieten kann in den nächsten 24 Stunden 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee fallen, in manchen Regionen sogar noch mehr. Für zusätzliche Gefahr sorgt der stürmische Westwind, der umfangreiche Schneeansammlungen erzeugen kann.

Hier herrscht nun Lawinenwarnstufe vier

Zusätzlich betroffen sind nun:

  • Ammergauer Alpen Süd
  • Grieskogelgruppe
  • Samnaungruppe
  • Kaunergrat
  • Kühtai-Geigenkamm
  • Sellrain-Alpeiner Berge
  • Glockturmgruppe
  • Weißkugelgruppe
  • Gurgler Gruppe
  • Stubaier Alpen Mitte

Ebenfalls Stufe 4 gilt weiterhin in folgenden Regionen:

  • Lechtaler Alpen
  • Mieminger Gebirge
  • Allgäuer Alpen Ost
  • Karwendelgebirge West
  • Verwallgruppe
  • Silvrettagebirge Ost.

Landesrätin ruft zur Vorsicht auf

„Die Kombination aus starkem Neuschnee, stürmischem Wind und einer instabilen Schneedecke führt zu einer sehr hohen Lawinengefahr. Ich appelliere eindringlich an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler, die Warnungen des Lawinenwarndienstes ernst zu nehmen und sich äußerst umsichtig zu verhalten“, betont Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 18:14 Uhr aktualisiert
