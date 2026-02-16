Lawinenwarnstufe vier: In Tirol herrscht Lebensgefahr
In einigen Gebieten bestand bereits große Lawinengefahr, nun wird die Lawinenwarnstufe vier auch für zahlreiche weitere Regionen verhängt. Mancherorts kann mehr als 30 Zentimeter Neuschnee fallen.
Die Lawinenwarnstufe vier wird auf große Teile Tirols ausgeweitet. In den betroffenen Gebieten kann in den nächsten 24 Stunden 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee fallen, in manchen Regionen sogar noch mehr. Für zusätzliche Gefahr sorgt der stürmische Westwind, der umfangreiche Schneeansammlungen erzeugen kann.
Hier herrscht nun Lawinenwarnstufe vier
Zusätzlich betroffen sind nun:
- Ammergauer Alpen Süd
- Grieskogelgruppe
- Samnaungruppe
- Kaunergrat
- Kühtai-Geigenkamm
- Sellrain-Alpeiner Berge
- Glockturmgruppe
- Weißkugelgruppe
- Gurgler Gruppe
- Stubaier Alpen Mitte
Ebenfalls Stufe 4 gilt weiterhin in folgenden Regionen:
- Lechtaler Alpen
- Mieminger Gebirge
- Allgäuer Alpen Ost
- Karwendelgebirge West
- Verwallgruppe
- Silvrettagebirge Ost.
Landesrätin ruft zur Vorsicht auf
„Die Kombination aus starkem Neuschnee, stürmischem Wind und einer instabilen Schneedecke führt zu einer sehr hohen Lawinengefahr. Ich appelliere eindringlich an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler, die Warnungen des Lawinenwarndienstes ernst zu nehmen und sich äußerst umsichtig zu verhalten“, betont Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP).