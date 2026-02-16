Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine KiK-Filiale.
KiK muss sich neu aufstellen.
Österreich
16/02/2026
Sparmaßnahmen

KiK muss neun Filialen in Österreich zudrehen

Der Textilriese KiK wird bald schon neun Filialen in Österreich schließen. Insgesamt machen europaweit 50 Standorte zu. Dies ist unter anderem dem verschärften Wettbewerb und der Inflation geschuldet.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Der Diskonter KiK geriet schon im Jahr 2023 in rote Zahlen, nun hat das Konsequenzen: Europaweit werden rund 50 Fillialen geschlossen, rund die Hälfte davon in Deutschland. In Österreich müssen neun Standorte dichtmachen. Als offizielle Gründe werden der verschärfte Wettbewerb, Inflation, und Probleme bei Lieferketten genannt.

Arbeitnehmer können übernommen werden

Welche Standorte genau betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Jedoch müssen Arbeitnehmer nicht um ihren Job bangen. KiK versichert, dass aufgrund des „dichten Filialnetzes“ Mitarbeiter übernommen werden können.

Wissenswert

Aktuell betreibt KiK 220 Filialen in ganz Österreich, insgesamt gibt es über 4.200 Standorte mit etwa 32.000 Mitarbeitern in 14 Ländern.

