KiK muss neun Filialen in Österreich zudrehen

Der Textilriese KiK wird bald schon neun Filialen in Österreich schließen. Insgesamt machen europaweit 50 Standorte zu. Dies ist unter anderem dem verschärften Wettbewerb und der Inflation geschuldet.

Der Diskonter KiK geriet schon im Jahr 2023 in rote Zahlen, nun hat das Konsequenzen: Europaweit werden rund 50 Fillialen geschlossen, rund die Hälfte davon in Deutschland. In Österreich müssen neun Standorte dichtmachen. Als offizielle Gründe werden der verschärfte Wettbewerb, Inflation, und Probleme bei Lieferketten genannt.

Arbeitnehmer können übernommen werden

Welche Standorte genau betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Jedoch müssen Arbeitnehmer nicht um ihren Job bangen. KiK versichert, dass aufgrund des „dichten Filialnetzes“ Mitarbeiter übernommen werden können.