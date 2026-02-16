Österreich jubelt: Skispringer holen Olympia-Gold

Die Skispringer Jan Hörl und Stephan Embacher sorgten am Montagabend für Jubel bei den Olympischen Winterspielen: Mit ihrem Sieg holten sie die fünfte Goldmedaille für Österreich.

Große Freude für das rot-weiß-rote Team: Beim Super-Team-Wettbewerb im italienischen Predazzo sicherten sich dieSkispringer Jan Hörl und Stephan Embacher am Montagabend die fünfte Goldmedaille für Österreich bei den Olympischen Winterspielen. Auf die zweitplatzierten Polen hatte Österreich einen Vorsprung von über 20 Punkten. Dritter wurde das Norwegische Team.

Gratulationen aus Tirol

„Mit dieser Goldmedaille hat Stephan Embacher einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen Karriere erreicht“, gratulierte Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). „Gerade im Teambewerb ist ein gutes Zusammenspiel entscheidend für den Erfolg. Es ist die verdiente Belohnung für die harte Arbeit.“

Verteidigungsministerin lobt Korporal

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte: „Korporal Jan Hörl hat gezeigt, was mit eisernem Willen und Leidenschaft für den Sport alles möglich ist. Nach dem für ihn eher enttäuschenden 11. Platz auf der Normalschanze und dem 5. Platz auf der Großschanze hat Korporal Hörl mit dem Olympiasieg im Super-Teambewerb bewiesen, dass er zur absoluten Weltspitze gehört. Ich gratuliere Jan Hörl und auch Stephan Embacher von ganzem Herzen zu diesem Teamerfolg und zum Olympiasieg.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 22:08 Uhr aktualisiert