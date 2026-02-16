Sonnenfinsternis und Neumond: Der 17. Februar ist einzigartig

Ein Naturschauspiel ereignet sich am 17. Februar über der Antarktis, wo eine ringförmige Sonnenfinsternis stattfindet. Zudem wird das Ereignis von einem Neumond im Wassermann begleitet.

Ein seltenes Himmelsspektakel wird sich am 17. Februar zeigen: Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Bei diesem Phänomen schiebt sich der Neumond vor die Sonne, verdeckt sie aber nicht vollständig. Das Ergebnis ist ein strahlender Ring am Himmel.

Totale Finsternis am abgelegensten Ort der Welt

Allerdings wird das Naturschauspiel wohl fast niemand zu Gesicht bekommen. Denn die Zone der maximalen Finsternis liegt mitten in der Antarktis. Laut Vorhersagen liegen lediglich zwei Forschungsstationen im betroffenen Gebiet. Im Süden und Osten Afrikas hingegen wird eine teilweise Sonnenfinsternis zu sehen sein.

Neumond im Wassermann: Ein Zeichen für Neuanfang?

Zusätzlich ist am 17. Februar ein Neumond, der im Zeichen des Wassermanns steht. Astrologen deuten diese Konstellation im Zusammenhang mit Neuanfang, Innovation und Mut.