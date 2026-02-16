Österreich-Wetter: Frau Holle kommt zurück

Am Dienstag kann es in Teilen Österreich wieder schneien. Auf den Bergen ist aufgrund der Lawinengefahr Vorsicht geboten. Die Temperaturen schwanken zwischen null und acht Grad.

Mit einer Nordwestströmung ziehen wiederholt Schneeschauer durch, an der Alpennordseite schneit es oft auch anhaltend, berichtet die GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze senkt sich bis in tiefe Lagen. Weitgehend trocken bleibt es im Süden, hier gibt es auch die meisten Auflockerungen. Der Wind weht mäßig, in höheren Lagen lebhaft aus westlichen Richtungen, von Kärnten bis zum Südburgenland bleibt es eher schwach windig. Am Nachmittag hat es null bis acht Grad.

Schneefall in den Bergen

Am Dienstag geht es in den Nord- und Zentralalpen mit sehr unbeständigem Bergwetter weiter. Dichte Wolken, eingeschränkte Sicht und Schneefall dominieren den Tag. Am meisten Neuschnee kommt im Bregenzer Wald und in den Lechtaler Alpen zusammen. Teils weht kräftiger bis stürmischer Nordwestwind. Südlich des Alpenhauptkammes lockern die Wolken immer wieder auf und zeitweise scheint auch die Sonne.