Winterliche Verhältnisse: Frontalcrash fordert drei Verletzte

Auf winterlicher Fahrbahn kam es in Raab (Schärding) zu einem schweren Frontalcrash. Drei Personen wurden verletzt, eine 64-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und per Hubschrauber ins Spital geflogen werden.

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten ereignete sich am 16. Februar 2026 gegen 11.20 Uhr im Gemeindegebiet von Raab. Dabei fuhr eine 64-Jährige aus dem Bezirk Schärding mit ihrem PKW auf der L1134 Richtung St. Willibald. Zur selben Zeit fuhr ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem PKW in die Gegenrichtung. Auf dem Beifahrersitz fuhr eine 40-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen mit.

In der Ortschaft Gautzham kam es auf der winterlichen Fahrbahn zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurden beide Autos von der Fahrbahn geschleudert. Die 64-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen. Die 40-Jährige und der 52-Jährige konnten sich selbst aus dem Auto befreien und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden ins Krankenhaus Schärding eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 07:14 Uhr aktualisiert