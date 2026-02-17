Änderung bei willhaben: Nutzer werden es bald merken

Die Online-Plattform willhaben richtet seine Werbestrategie neu aus und will Werbung künftig stärker auf Inhalte abstimmen, die thematisch zur Plattform passen. Dafür werden großflächige Werbeformate deutlich reduziert. Insgesamt soll die Zahl der Anzeigen sinken, stattdessen setzt das Unternehmen verstärkt auf kontextbezogene Werbung. In der App werden künftig ausschließlich sogenannte native Werbeformate eingesetzt, die sich optisch stärker in die Inhalte einfügen.

willhaben-Geschäftsführerin über die Beweggründe

willhaben-Geschäftsführerin Sylvia Dellantonio möchte mit ihrem Team damit die Qualität der Plattform, die Userexperience und die Wirkungskraft für Werbekunden mit Angeboten nahe am willhaben-Content auf ein neues Level führen: „Wer die bisherige Philosophie von willhaben im Bereich digitaler Werbung verfolgt hat, weiß, dass Relevanz für die jeweilige Zielgruppe seit jeher ein besonders fundamentaler Baustein für unsere Services und Produkte ist. Ab sofort gehen wir diesen Weg noch konsequenter, noch kompromissloser, wollen den Angeboten von Werbekunden, die mit dem Content unserer Plattform harmonieren, noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Auch wenn das im Gegenzug heißt, gewisse digitale Werbekonzepte in Zukunft nicht mehr anzubieten und damit bewusst auf Umsätze zu verzichten. Wir wollen und werden Botschaften auch nur mehr dort platzieren, wo sie den allerhöchsten Mehrwert für unsere NutzerInnen und somit auch unsere WerbepartnerInnen bieten”, berichtet Sylvia Dellantonio über die weitreichenden willhaben-Pläne für 2026.

willhaben setzt auf weniger, dafür gezieltere Werbung

In diesem Zuge wird willhaben das kontextuelle Matching auf die nächste Stufe heben und in Zukunft ausschließlich Werbung konzipieren, die sich harmonisch in die Angebote für die mehr als 4 Millionen Userinnen und User fügt. “Wir möchten damit auch in Zukunft unserem ‘Best in Class’-Anspruch gerecht werden und weiterhin eine führende Rolle als Partner der heimischen Werbewelt einnehmen. Unsere bewusste Reduktion der Werbedichte steigert Awareness und Wirksamkeit von Botschaften, die relevant für unsere UserInnen sind. Die Platzierung im unmittelbaren Umfeld unseres Angebots maximiert zusätzlich den Werbeimpact. Die neuen, nativen Werbeformate integrieren sich dabei noch harmonischer in unseren Content, sollen die User-Experience verbessern und erhöhen dadurch die Akzeptanz und Aufmerksamkeit für die Inhalte. Wir haben zudem gezielt auf Programmatic Open verzichtet, auch um die Plattform-Qualität weiter zu erhöhen und ein besonders exklusives Premium-Umfeld zu schaffen. Das ist Werbung, die wirkt, neu gedacht”, so Jochen Schneeberger, Head of Digital Advertising bei willhaben.