Dramatischer Zusammenstoß: Busfahrerin und Fahrgast verletzt

Im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Sattelzug. Eine Buslenkerin wurde schwer verletzt und per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Sattelzug kam es am Abend des 16. Februar 2026 im Gemeindegebiet von Schörfling (Bezirk Vöcklabruck). Ein 32-jähriger Serbe fuhr dabei gegen 18.40 Uhr mit einem Sattelzug von der Westautobahn kommen über die Ausfahrt Schörfling in Richtung Lenzing. Bei der Kreuzung mit der Schörflinger Landesstraße hielt er sein Fahrzeug vor der Stopptafel an. Er setzte seinen Sattelzug dann wieder in Bewegung, als ein Linienbus aus Richtung Schörfling herannahte.

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 58-jährige deutsche Buslenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck schwer und ein 37-jähriger Fahrgast leicht verletzt wurden. Die Buslenkerin musste vom Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden, während die 37-Jährige mit der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht wurde. Der Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt.