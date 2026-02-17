Starke Schneefälle, Lawinengefahr: Diese Bundesländer sind betroffen

In einigen Teilen Österreichs schneit es bereits kräftig. Hier sind die heutigen, 17. Februar, Hot-Spots.

Während es in Kärnten vor allem am Donnerstag, 19. Februar, zu viel Neuschnee kommen wird, schneit es heute in einigen Teilen Österreichs bereits kräftig. Betroffen sind vor allem Vorarlberg und Tirol. Die Unwetterzentrale gibt daher für diese beiden Bundesländer eine rote Warnung aus.

Hier schneit es in Österreich teilweise kräftig

Entlang der Alpennordseite hat es bisher am meisten geschneit. „Vor allem im Tiroler und Vorarlberger Bergland sind derzeit schon 20-30 Zentimeter Neuschnee gefallen“, erklärt ein GeoSphere-Meteorologe auf Anfrage von 5 Minuten. In diesen Bundesländern wird es auch tagsüber weiter schneien. In tieferen Lagen, wie in Innsbruck, gab es weitaus weniger Neuschnee.

Lawinengefahr in diesen Bundesländern

Durch den Neuschnee in den Gebirgen kommt es teilweise auch zu erhöhter Lawinengefahr. Heute, am 17. Februar 2026, ist die Lawinensituation in den österreichischen Alpen äußerst kritisch. In weiten Teilen der Westalpen herrscht Stufe 4 („Groß“) auf der fünfstufigen Gefahrenskala.

Hier ist die detaillierte Übersicht der Gefahrengebiete: Gebiete mit großer Gefahr (Stufe 4) Diese Stufe bedeutet, dass Lawinen bereits durch eine geringe Zusatzbelastung (z. B. einen einzelnen Skifahrer) ausgelöst werden können und auch viele große Spontanlawinen zu erwarten sind. Vorarlberg: Besonders der Arlberg, das Montafon und der Bregenzerwald.

Besonders der Arlberg, das Montafon und der Bregenzerwald. Tirol: Der gesamte Westen (Bezirke Landeck und Reutte) sowie mittlerweile auch die Stubaier Alpen , das Sellrain , die Ötztaler Alpen und Teile der Hohen Tauern .

Der gesamte Westen (Bezirke Landeck und Reutte) sowie mittlerweile auch die , das , die und Teile der . Ursache: Bis zu 50 cm Neuschnee in Kombination mit stürmischem Westwind haben riesige, extrem instabile Triebschneepakete gebildet. Gebiete mit erheblicher Gefahr (Stufe 3) In den restlichen Gebieten entlang der Alpennordseite herrscht verbreitet Stufe 3. Regionen: Salzburg (Hohe und Niedere Tauern), Oberösterreich (Dachstein, Totes Gebirge) und die Obersteiermark.

Salzburg (Hohe und Niedere Tauern), Oberösterreich (Dachstein, Totes Gebirge) und die Obersteiermark. Gefahr: Auch hier ist die Situation tückisch, da der Triebschnee oft auf einer schwachen Altschneeschicht liegt und schwer zu erkennen ist. Aktuelle Vorfälle & Warnungen Die Gefahr ist leider sehr real: Am Stubaier Gletscher gab es erst vorgestern ein tödliches Unglück mit zwei Opfern.

gab es erst vorgestern ein tödliches Unglück mit zwei Opfern. Gestern wurden in St. Anton am Arlberg drei Snowboarder von einem Schneebrett mitgerissen (sie hatten Glück und blieben unverletzt).

drei Snowboarder von einem Schneebrett mitgerissen (sie hatten Glück und blieben unverletzt). Die Experten raten heute dringend dazu, auf den gesicherten Pisten zu bleiben. Lawinensprengungen führen heute auf vielen Passstraßen (z. B. Arlbergpass, Paznauntal) zu kurzzeitigen Sperren. KI-Hinweis: Die Infobox wurde mit einer KI erstellt, sämtliche Informationen wurden von der Redaktion vor dem Veröffentlichen sorgfältig geprüft.

So wird das Wetter am Mittwoch

„Generell beruhigt sich das Wetter und es setzt sich in der Osthälfte oft sonniges Wetter durch. In Tirol und Vorarlberg allerdings ziehen ausgedehnte Wolken einer Warmfront auf und es muss tagsüber erst mit Schneefall, später öfter mit Regen gerechnet werden“, heißt es seitens der GeoSphere. Die Schneefallgrenze steigt Am Mittwoch, 18. Februar, von anfangs tiefen Lagen auf knapp 1000 Meter am Abend. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten anfangs teils lebhaft aus West. Frühtemperaturen minus 7 bis plus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen 1 bis 8 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 09:34 Uhr aktualisiert