Teenie-Bande nach Einbruchsserie verhaftet: 19.000 Euro Schaden

Ein Passant beobachtete am 14. Dezember 2025, gegen 6.30 Uhr, drei vorerst unbekannte Täter bei einem Einbruchsdiebstahl in einen Handyshop in Wolkersdorf und verständigte die Polizei. Auf der Zufahrt zum Tatort haben die Polizisten der Polizeiinspektion Wolkersdorf in unmittelbarer Tatortnähe drei jugendliche Personen, die in Richtung Bahnhof gingen, wahrgenommen. Noch bevor die Beamten diese kontrollieren konnten, ergriffen diese zu Fuß die Flucht. Sie konnten einen 15-Jährigen aus Wien anhalten und vorläufig festnehmen.

Weiterer Teenager festgenommen

Die Polizeibediensteten konnten am Nachmittag des 14. Dezember 2025 einen weiteren Beschuldigten, einen 16-Jährigen aus Wien, vorläufig festnehmen, als dieser zuvor auf der Flucht deponierte Smartphones holen wollte. Die Staatsanwaltschaft Wien erließ eine Festnahmeanordnung für den noch flüchtigen dritten Beschuldigten. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-jährige Beschuldigte am 14. Dezember 2025 in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Der 15-jährige Beschuldigte wurde der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. Der dritte Beschuldigte, ein 17-Jähriger aus Wien, wurde in den darauffolgenden Tagen gemäß der Festnahmeanordnung auf einer Polizeiinspektion in Wien festgenommen und ebenfalls in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

19.000 Euro Schaden

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen haben die Bediensteten der Polizeiinspektion Wolkersdorf den drei Beschuldigten (in unterschiedlichen Konstellationen) noch sieben weitere Einbruchsdiebstähle in Geschäfte in Mistelbach, Tulln, Asparn bei Tulln, Klosterneuburg, Tullnerfeld (3 Tatorte) und einem Diebstahl aus einem unversperrten Pkw in Wolkersdorf zugeordnet. Die Straftaten wurden in der Zeit von 10. November 2025 bis 14. Dezember 2025 verübt. Gestohlen wurde vorwiegend Bargeld und Mobiltelefone. Bei der Einvernahme waren sie zu den Straftaten geständig. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden von fast 19.000 Euro, wovon das Diebesgut rund 10.000 Euro beträgt.