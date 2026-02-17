Jeder dritte Österreicher kann 1.000 Euro Rechnung nicht sofort zahlen

Waschmaschine kaputt, Autoreparatur fällig oder unerwartet hohe Gesundheitskosten: Ungeplante Ausgaben treffen Verbraucherinnen und Verbraucher meistens, wenn der finanzielle Spielraum ohnehin gering ist. Eine aktuelle YouGov-Studie der TeamBank zeigt, dass 24 Prozent der Bürger regelmäßig von solchen Kosten betroffen sind, mehr als die Hälfte zumindest gelegentlich.

Ein Drittel kann spontane 1.000 Euro Rechnungen nicht bezahlen

Für knapp ein Drittel der Befragten wird das schnell zur Herausforderung. Sie könnten eine spontane Rechnung über 1.000 Euro nicht vom Girokonto begleichen. Viele Menschen reagieren in dieser Situation pragmatisch mit Ausgabenkürzungen. Vor allem unter 30-Jährige leihen sich Geld oder nehmen kurzfristige Nebenjobs an. Mehr als die Hälfte der Menschen im Alter 50plus greift dagegen auf ihr Erspartes zurück. „Unerwartete Ausgaben treffen Verbraucherinnen und Verbraucher meistens im ungünstigsten Augenblick“, sagt Nicole Schulte, Leiterin Kundenreise der TeamBank. „Finanzierungen sind dann eine echte Unterstützung, wenn sie verantwortungsvoll gestaltet und auf die Kundensituation individuell abgestimmt sind. Ein verfügbarer Kreditrahmen schafft dabei zusätzliche Flexibilität.“