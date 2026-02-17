Jeder dritte Österreicher kann 1.000 Euro Rechnung nicht sofort zahlen
Ungeplante Ausgaben treffen Österreicher besonders hart. Rund ein Drittel kann die Rechnungen nicht spontan begleichen.
Waschmaschine kaputt, Autoreparatur fällig oder unerwartet hohe Gesundheitskosten: Ungeplante Ausgaben treffen Verbraucherinnen und Verbraucher meistens, wenn der finanzielle Spielraum ohnehin gering ist. Eine aktuelle YouGov-Studie der TeamBank zeigt, dass 24 Prozent der Bürger regelmäßig von solchen Kosten betroffen sind, mehr als die Hälfte zumindest gelegentlich.
Ein Drittel kann spontane 1.000 Euro Rechnungen nicht bezahlen
Für knapp ein Drittel der Befragten wird das schnell zur Herausforderung. Sie könnten eine spontane Rechnung über 1.000 Euro nicht vom Girokonto begleichen. Viele Menschen reagieren in dieser Situation pragmatisch mit Ausgabenkürzungen. Vor allem unter 30-Jährige leihen sich Geld oder nehmen kurzfristige Nebenjobs an. Mehr als die Hälfte der Menschen im Alter 50plus greift dagegen auf ihr Erspartes zurück. „Unerwartete Ausgaben treffen Verbraucherinnen und Verbraucher meistens im ungünstigsten Augenblick“, sagt Nicole Schulte, Leiterin Kundenreise der TeamBank. „Finanzierungen sind dann eine echte Unterstützung, wenn sie verantwortungsvoll gestaltet und auf die Kundensituation individuell abgestimmt sind. Ein verfügbarer Kreditrahmen schafft dabei zusätzliche Flexibilität.“
Tipps:
- Der „Notgroschen“: Dein Schutzschild
Es klingt altmodisch, ist aber Lebensretter Nummer eins. Versuche, dir einen Puffer von zwei bis drei Monatsgehältern auf einem separaten Sparkonto aufzubauen.
- Der Trick: Richte einen Dauerauftrag direkt nach Gehaltseingang ein – und wenn es nur 25 oder 50 Euro sind. Was du nicht siehst, gibst du nicht aus.
- Kenne deine „unsichtbaren“ Kosten
Oft sind es nicht die großen Anschaffungen, sondern die vielen kleinen Abos und Fixkosten, die den Spielraum für Notfälle fressen.
- Check-up: Geh einmal im Monat deine Kontoauszüge durch. Brauchst du das dritte Streaming-Abo wirklich? Jedes gekündigte Abo wandert direkt in deinen Notgroschen.
- Plan B: Flexibilität ist Trumpf
Wenn es doch mal schnell gehen muss und das Ersparte nicht reicht, bewahre Ruhe. Die Studie zeigt, dass vor allem Jüngere oft auf kurzfristige Nebenjobs oder Kredite setzen.
- Wichtig dabei: Wenn du dich für eine Finanzierung entscheidest, achte auf Flexibilität. Ein guter Plan B lässt dich Raten oder Laufzeiten jederzeit anpassen, damit du nicht in die nächste Falle tappst, wenn es mal wieder eng wird.
KI-Hinweis: Die Infobox wurde teilweise mit KI erstellt, der Text wurde aber vor Veröffentlichung genaustens durch einen Redakteur geprüft.