Überdosis in der Justizanstalt Suben: Beamte retten Insassen

In der Justizanstalt Suben kam es vor wenigen Tagen zu einem lebensbedrohlichen Zwischenfall, so aus einem Bericht der OÖ Nachrichten. Ein Häftling hatte offenbar eingeschmuggelte Drogen konsumiert, mit dramatischen Folgen. Der Mann erlitt eine Überdosis. Die diensthabenden Justizwachebeamten reagierten sofort. Sie starteten umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen und hielten diese aufrecht, bis der Notarzt eintraf. „Meine Mitarbeiter haben absolut professionell gehandelt. Der Mann verdankt ihnen sein Leben. Das haben uns die Ärzte bestätigt“, sagt Anstaltsleiter Gerd Katzelberger. Der Insasse wurde ins Krankenhaus gebracht und blieb dort mehrere Tage zur Beobachtung. Laut Anstaltsleitung geht es ihm inzwischen wieder gut. Bleibende Schäden dürfte er nicht davongetragen haben.