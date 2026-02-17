Schrottreife Autos & Drogenlenker: Salzburger Polizei zieht Bilanz

Gestern, 16. Februar, gingen der Polizei in Salzburg so einige Autofahrer mit verschiedenen Vergehen ins Netz.

Am Vormittag des 16. Februar kontrollierten Polizisten im Stadtgebiet von Salzburg eine 34-jährige Autofahrerin aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Während der Kontrolle wies die Salzburgerin Merkmale einer Beeinträchtigung auf. Eine Ärztin bestätigte die Beeinträchtigung durch Suchtmittel und Medikamente. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen.

Ebenfalls Drogen genommen

Am Abend desselben Tages wurde ein 23-jähriger Pkw Lenker im Stadtgebiet kontrolliert, welcher ebenfalls durch verschiedene Suchtmittel beeinträchtigt war. Nachdem eine Ärztin die Fahruntauglichkeit bestätigte wurde dem Oberösterreicher die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

28 Kennzeichen abgenommen

In Bruck an der Glocknerstraße führten Polizisten am 16. Februar gemeinsam mit Sachverständigen der Salzburger Landesregierung technische Kontrollen von Kraftfahrzeugen durch. Dabei erwiesen sich zwei der 28 kontrollierten Fahrzeuge als nicht verkehrssicher. Ihnen wurden die Kennzeichen abgenommen und die Zulassung vorläufig aufgehoben. Als gravierende Mängel erwiesen sich defekte Bremsen und eine defekte Auspuffanlage.

Weitere Drogenlenker gestoppt

Im Bereich der A1 Westautobahn wurden Polizisten zudem auf einen 43-jährigen Pkw Lenker aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ukrainer durch mehrere verschiedene Suchtmittel beeinträchtigt ist. Ein Arzt bestätigte die Fahruntauglichkeit. Ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die angeführten Übertretungen werden den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.