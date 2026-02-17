1.087 Anzeigen und 42 Führerscheine weg an nur einem Tag

In Niederösterreich gab es am 13. Februar eine Schwerpunktaktion. Insgesamt wurden 42 Führerscheine abgenommen.

Im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktaktion führte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am 13. Februar 2026 großangelegte Verkehrskontrollen durch. Um die Verkehrssicherheit im gesamten Bundesland zu erhöhen, wurde der Überwachungszeitraum vom 13. Februar 2026, 10 Uhr bis zum 14. Februar 2026, 7 Uhr festgesetzt.

„Unverzichtbare Maßnahme“

Brigadier Willy Konrath, Leiter der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, zieht aus dem Einsatz ein klares Fazit: „Obwohl die überwiegende Mehrheit der Fahrzeuglenker vorschriftsmäßig und verantwortungsbewusst handelt, zeigen die 42 Führerscheinabnahmen sowie insgesamt 60 Anzeigen wegen Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtgift eines sehr deutlich: Diese gezielten Schwerpunktaktionen sind eine unverzichtbare Maßnahme, um die Sicherheit auf Niederösterreichs Straßen konsequent zu gewährleisten.“

Die Bilanz dieser konzentrierten Überwachung unterstreicht die Notwendigkeit der polizeilichen Präsenz: • Alkotests: 5.050

• Vorläufige Führerscheinabnahmen: 42

• Organmandate: 1.263

• Anzeigen (Gesamt): 1.087