40 Kilo Khat am Flughafen Wien: Schmuggel-Kurier festgenommen
Einen großen FUnd landeten gestern, 16. Februar, die Polizisten am Wiener Flughafen. Sie fanden einen Koffer, gefüllt mit 40 Kilo Khat.
Polizisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, konnten am 16. Februar 2026 bei Gepäckskontrollen am Flughafen Wien-Schwechat zwei Gepäckstücke, gefüllt mit 40 Kilogramm Khat, vorfinden und sicherstellen. Die Koffer befanden sich im Transitgepäck eines Fluges aus Tel Aviv und sollten nach Oslo weitertransportiert werden.
Mann wurde festgenommen
Ein 36-jähriger israelischer Staatsbürger, auf den die Gepäckstücke eingecheckt waren, wurde von den Polizisten im Bereich des Abflugsteigs zu seinem Weiterflug vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte war bei der Einvernahme geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.
Was ist Khat?
-
Was ist das? Khat (man spricht es: „Kat“) ist eine Pflanze. Es ist ein Strauch mit grünen Blättern.
-
Woher kommt es? Die Pflanze wächst vor allem in Ost-Afrika (zum Beispiel Äthiopien) und in Arabien (zum Beispiel Jemen).
-
Wie wird es benutzt? Die Menschen kauen die frischen Blätter für lange Zeit im Mund. Dabei werden Wirkstoffe frei, die wie eine Droge wirken.
-
Was bewirkt es? Khat macht wach und munter, ähnlich wie sehr starker Kaffee oder Aufputschmittel. Man redet viel und hat keinen Hunger mehr. Wenn die Wirkung nachlässt, fühlen sich viele Menschen aber sehr müde oder traurig.
-
Warum ist es gefährlich?
-
Es kann süchtig machen.
-
Es ist schlecht für die Zähne und den Magen.
-
Es kann zu Herzproblemen und Angstzuständen führen.
-
-
Ist es erlaubt? Nein. In Österreich und den meisten Ländern in Europa ist Khat verboten. Es fällt unter das Suchtmittelgesetz.