40 Kilo Khat am Flughafen Wien: Schmuggel-Kurier festgenommen

Einen großen FUnd landeten gestern, 16. Februar, die Polizisten am Wiener Flughafen. Sie fanden einen Koffer, gefüllt mit 40 Kilo Khat.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, konnten am 16. Februar 2026 bei Gepäckskontrollen am Flughafen Wien-Schwechat zwei Gepäckstücke, gefüllt mit 40 Kilogramm Khat, vorfinden und sicherstellen. Die Koffer befanden sich im Transitgepäck eines Fluges aus Tel Aviv und sollten nach Oslo weitertransportiert werden.

Mann wurde festgenommen

Ein 36-jähriger israelischer Staatsbürger, auf den die Gepäckstücke eingecheckt waren, wurde von den Polizisten im Bereich des Abflugsteigs zu seinem Weiterflug vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte war bei der Einvernahme geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.