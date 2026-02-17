Schwerer LKW-Unfall auf der A1

Zu einem schweren Unfall kam es heute, 17. Februar 2026, auf der A1. Ein LKW war umgekippt.

Am 17. Februar wurde die Freiwillige Feuerwehr Böheimkirchen um 8:31 Uhr zu einem schweren LKW-Unfall auf die A1 alarmiert. Ein LKW mit 22 Tonnen Aluminiumladung kippte um, ein zweiter wurde massiv beschädigt.

Totalsperre der A1

Der Lenker konnte sich selbst befreien und hat laut Feuerwehr leichte Verletzungen erlitten. ´Der Diesel- und Ölaustritt wurde rasch gebunden und abgepumpt. Es kam zu einer aufwendiger Bergung mit Großkran und zu einer Totalsperre der A1 Richtung Salzburg.

Fahrstreifen weiterhin gesperrt

Aktuell stehen noch mehrere Feuerwehren, Polizei, Rettung, Straßenmeisterei sowie Spezialfirmen im Einsatz. Zwischen Böheimkirchen und Knoten Sankt Pölten ist der Fahrstreifen gesperrt, das soll noch bis circa 19.41 Uhr andauern, berichtet der ÖAMTC.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 12:52 Uhr aktualisiert