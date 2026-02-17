Zwei Schüsse abgegeben: Betrunkener löst Sofortfahndung aus

Gestern Abend wurde die Polizei in Bregenz alarmiert Ein Mann hatte anscheinend zwei Schüsse in den Boden abgegeben.

Am 16. Februar 2026 gegen 19.15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich in der Brielgasse in Bregenz ein Mann mit einer Waffe aufhalten würde. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort konnte erhoben werden, dass der Mann offenbar zwei Schüsse in Richtung Boden abgegeben hat.

Betrunkener hatte Schreckschusspistole dabei

Aufgrund der unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte der Gesuchte im Nahebereich angetroffen werden. Dieser wies eine erhebliche Alkoholisierung (über 1 Promille) auf. Bei dem Mann konnte eine Schreckschusspistole fest- und sichergestellt werden. Gegen den Mann wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.