Ablenkung im Haus: Falsche Monteure bestehlen Pensionisten

Drei unbekannte Männer stahlen einem Mann aus dem Bezirk Mattersburg Bargeld und ein Sparbuch nachdem sie eine Heizungsinstallation bei ihm zu Hause finalisieren wollten...

Bereits am Freitag, dem 13. Februar 2026, installierten drei Männer einer Firma aus Wien eine neue Heizung im Wohnhaus eines 84-jährigen Mannes im Bezirk Mattersburg. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, bezahlte ihnen der Hausbesitzer 10.000 Euro in bar.

Drei „Arbeiter“ kamen nochmal vorbei

Das Geld nahm er aus einer ausziehbaren Holzlade und übergab es den Arbeitern. Am 16. Februar 2026 kamen erneut drei andere Männer und wollten die Installation der Heizung vermeintlich finalisieren. Nachdem sie den Hausbesitzer abgelenkt hatten, liefen die drei unbekannten Männer aus dem Haus und flüchteten mit ihrem Auto.

Fünfstelliger Betrag gestohlen

Kurz darauf stellte der Mann fest, dass ihm Bargeld und ein Sparbuch aus der Holzlade im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages gestohlen wurde. Er erstattet sofort die Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 14:10 Uhr aktualisiert