Crowd-Invest-Aus: Das Ende von Rendity und 157 Millionen Euro

Die Crowdinvesting-Plattform Rendity stellt ihren Betrieb ein. Das Unternehmen nennt als Grund die anhaltend schwierige Lage am Immobilienmarkt.

Die Kombination aus stark gestiegenen Zinsen, hohen Baukosten und allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit führte dazu, dass zahlreiche Bau- und Immobilienprojekte zum Stillstand kamen. In der Folge konnten mehrere Projektbetreiber ihre Kredite nicht mehr bedienen, was zu einer Reihe von Insolvenzen führte. Ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb der Plattform ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr möglich.

Behörden informiert, Lizenzen zurückgegeben

Rendity hat die zuständigen Aufsichtsbehörden bereits offiziell über die Schließung in Kenntnis gesetzt und die entsprechenden Gewerbeberechtigungen zurückgelegt. Damit endet das Neugeschäft des Wiener Unternehmens mit sofortiger Wirkung. Rund 37.000 Personen sollen laut „Kronen Zeitung“ über 157 Mio. Euro in mehr als 220 Immobilienprojekte investiert haben.