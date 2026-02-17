45 Mitarbeiter zittern um Job: Kündigungen bei Skidata geplant

Das Unternehmen SKIDATA in Grödig (Flachgau, Salzburg) ist vor allem im Wintersportbereich bekannt, nämlich für die Zutrittssysteme der Lifte. Wie jetzt bekannt wurde, dürfte sich einiges verändern, was das Personal angeht. Denn es ist ein Abbau geplant: Konkret sollen davon etwa 45 Mitarbeiter betroffen sein, die beim Arbeitsmarktservice (AMS) mit Frühwarnung zur Kündigung angemeldet wurden, heißt es in mehreren Medienberichten.

Von Kündigung durch Zeitungsberichte erfahren

Die Kündigungen selbst sollen bereits im März ausgesprochen werden. Besonders brisant: Laut der „Kronen Zeitung“ dürften viele Mitarbeiter von den bevorstehenden Kündigungen erst über Online-Artikel erfahren haben. Von einer Unternehmenssprecherin hieß es auf Anfrage vom ORF, dass es keine Informationen zu internen Themen oder laufenden Prozessen gebe. Warum es zu den Kündigungen kommt, ist derzeit noch unklar. Die Gewerkschaft GPA bietet allen Betroffenen Beratung und Hilfe in dieser Situation an. Außerdem möchte sie dazu raten, in Unternehmen einen Betriebsrat zu ernennen. Denn so wie in diesem Fall gibt es keinen, was bei problematischen Situationen wie dieser von Nachteil sein könnte.