René Benko hat nach seinem Urteil eine Haftbeschwerde eingelegt, darüber wurde jetzt entschieden. Außerdem wurde eine Beugestrafe als unzulässig erklärt – das bedeutet, er bekommt Geld zurück.

Der Fall rund um den Signa-Gründer René Benko sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs, der Untreue und betrügerischen Krida ermittelt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Benko im Herbst verurteilt

Der Tiroler wurde erst im vergangenen Oktober am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida zu zwei Jahren Haft verurteilt. Doch das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Gemeinsam mit seinem Anwalt wollte er gegen das Urteil vorgehen und einen Antrag auf Entlassung aus der Haft noch im Dezember stellen.

Haftbeschwerde abgelehnt

Wie am Dienstag bekannt wurde, hat das Oberlandesgericht Wien über die Haftbeschwerde entschieden und sie abgelehnt – ganz zum Unverständnis seiner Verteidigung, wie mehrere Medien berichten. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass René Benko dringend tatverdächtig sei. Deshalb muss er weiterhin in Innsbruck inhaftiert bleiben. Bereits über ein Jahr ist Benko schon in U-Haft, und nach den aktuellen Ereignissen soll über die nächsten Schritte nachgedacht werden. Denn schließlich war dies nicht die einzige Situation, die aktuell für aufsehen sorgt.

Benko bekommt Geld von Bund

Wie mehrere Medien berichteten, hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Beugestrafe gegen Benko unzulässig ist. Konkret geht es um den U-Ausschuss zur COFAG im Mai 2024, bei dem er die Aussage verweigert hat und deswegen eine Strafe von 7.000 Euro bekommen hatte. Seine Begründung war, dass gegen ihn Verfahren liefen und er deshalb nicht aussagen wollte. Unzulässig sei der Antrag, weil die Verhängung der Beugestrafe erst nach Ende der Beweisaufnahme durch den Ausschuss gestellt worden sei – also zu dem Zeitpunkt, an dem Benko gar nicht mehr vorgeladen werden und aussagen hätte können. Der Bund muss die Kosten von 1.346,50 Euro innerhalb von zwei Wochen zurückzahlen.