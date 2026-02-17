Auto kollidiert mit Zug in Oberösterreich: Oma und Enkel verletzt

In Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall bei einer Eisenbahnkreuzung gekommen. Ein Auto kollidierte mit einem Personenzug. Eine 77-Jährige und ihr 12-jähriger Enkel wurden verletzt.

Am Dienstag, dem 17. Februar 2026, gegen 10.15 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Peuerbach (Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich) zu einem schweren Unfall bei einer Eisenbahnkreuzung. Eine 77-Jährige aus dem Bezirk überquerte einen „mit Lichtzeichen geregelten Bahnübergang“, als sich ein Personenzug näherte. „Es kam zur Kollision“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt, ihr 12-jähriger Enkelsohn erlitt leichte Verletzungen. Die 77-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Anschließend wurde sie ins Klinikum Wels eingeliefert. Ihr Enkelsohn kam ins Klinikum Grieskirchen.