Vergiftungsgefahr! Temu ruft aktuell dieses Produkt zurück
Der Online-Marktplatz warnt aktuell vor einem Kleidungsstück für Kinder. Es besteht ein Vergiftungsrisiko. Die Verwendung sollte unverzüglich eingestellt werden.
Bei dem Produkt handelt es sich um ein gelbes Prinzessinnenkleid für Mädchen, das besonders jetzt zur Faschingszeit beliebt sein dürfte. Das Produkt war bis zum 13. Feber 2026 auf der Plattform Temu erhältlich. „Die Migration von Chrom VI aus dem Textiletikett überschreitet den gesetzlichen Grenzwert und birgt somit ein Vergiftungsrisiko“, warnt das Unternehmen.
Temu-Rückruf: Dieses Produkt ist betroffen
-
- Produkt: Gelbes Prinzessinnenkleid für Mädchen
- Verkäufer: FATIN Kids
- Identifikationsnummer: BEIER03
- Produkt-ID: 601100965063769
Von Rückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun
Das Wichtigste ist, die Verwendung des Produkts sofort einzustellen und es sicher zu entsorgen. „Wenn Sie dieses Produkt jemandem angeboten oder verkauft haben oder wissen, dass jemand es verwendet, informieren Sie diese Personen bitte über diese Mitteilung“, heißt es. Wenn du Fragen hast oder eine Rückerstattung beantragen möchtest, dann kannst du dich an den Kundenservice wenden.
Aktuelle Rückrufe in Österreich
In Österreich gibt es aktuell mehrere aktive Rückrufe. So ist etwa ein weiteres Faschingskostüm, nämlich von Hofer, betroffen. Aber auch Wintersportler sind von einem Produktrückruf betroffen. Mehr dazu hier: Großer Produktrückruf für Skischuhe: „Nutzung sofort einstellen“.