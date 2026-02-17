Vergiftungsgefahr! Temu ruft aktuell dieses Produkt zurück

Der Online-Marktplatz warnt aktuell vor einem Kleidungsstück für Kinder. Es besteht ein Vergiftungsrisiko. Die Verwendung sollte unverzüglich eingestellt werden.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein gelbes Prinzessinnenkleid für Mädchen, das besonders jetzt zur Faschingszeit beliebt sein dürfte. Das Produkt war bis zum 13. Feber 2026 auf der Plattform Temu erhältlich. „Die Migration von Chrom VI aus dem Textiletikett überschreitet den gesetzlichen Grenzwert und birgt somit ein Vergiftungsrisiko“, warnt das Unternehmen.

©Temu Temu ruft aktuell ein Prinzessinnenkleid zurück.

Temu-Rückruf: Dieses Produkt ist betroffen Produkt: Gelbes Prinzessinnenkleid für Mädchen Verkäufer: FATIN Kids Identifikationsnummer: BEIER03 Produkt-ID: 601100965063769



Von Rückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

Das Wichtigste ist, die Verwendung des Produkts sofort einzustellen und es sicher zu entsorgen. „Wenn Sie dieses Produkt jemandem angeboten oder verkauft haben oder wissen, dass jemand es verwendet, informieren Sie diese Personen bitte über diese Mitteilung“, heißt es. Wenn du Fragen hast oder eine Rückerstattung beantragen möchtest, dann kannst du dich an den Kundenservice wenden.

Aktuelle Rückrufe in Österreich

In Österreich gibt es aktuell mehrere aktive Rückrufe. So ist etwa ein weiteres Faschingskostüm, nämlich von Hofer, betroffen. Aber auch Wintersportler sind von einem Produktrückruf betroffen. Mehr dazu hier: Großer Produktrückruf für Skischuhe: „Nutzung sofort einstellen“.