Olympia: Johannes Lamparter holt erneut Silber für Österreich

Der Tiroler konnte erneut eine Silbermedaille in der Nordischen Kombination für Österreich sichern. Damit ist es bereits seine zweite innerhalb weniger Tage.

Bei den Olympischen Spielen musste sich der Tiroler Johannes Lamparter am Dienstag in der Nordischen Kombination beweisen. Der Heeressportler, der nach dem Springen auf der Großschanze Rang zwei belegt hatte, musste sich im abschließenden 10-km-Langlauf nur Jens Oftebro geschlagen geben. „Gefreiter Johannes Lamparter hat mit seiner Leistung eindrucksvoll gezeigt, was mit Leidenschaft und Kampfgeist möglich ist. Ich gratuliere Herrn Gefreiten Johannes Lamparter von ganzem Herzen zum Gewinn seiner zweiten Silbermedaille“, freut sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Der junge Tiroler Kombinierer hatte erst vergangene Woche eine Medaille geholt. Mehr dazu hier: Ergebnis der Nordischen Kombination: Lamparter holt Silber.

©GEPA Pictures | Johannes Lamparter gewann eine Silbermedaille in der Nordischen Kombination. ©GEPA Pictures | Damit steht Österreich nun bei bereits 16 Medaillen bei diesen Olympischen Winterspielen.

16 Medaillen für Österreich

Auch Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) kann nur gratulieren: „Ein unglaublicher Doppelerfolg für unseren Tiroler Kombinierer Johannes Lamparter. Mit seiner zweiten Medaille hat er doppelt bewiesen, dass er zu den besten Kombinierern der Welt gehört. Dabei hat er gezeigt, dass man mit mentaler Stärke, Disziplin und Talent dem großen Druck standhalten kann. Herzliche Gratulation, lieber Johannes!“ Damit steht Österreich nun bei bereits 16 Medaillen bei diesen Olympischen Winterspielen.