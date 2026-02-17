Skip to content
/ ©FF.Pöndorf/HBM Hattinger
Vöcklabruck/Oberösterreich
17/02/2026
Feuerwehr im Einsatz

Schwerer LKW-Unfall – Straße stundenlang gesperrt

Winterliche Fahrbahnverhältnisse sorgen immer wieder für Unfälle, so ging es heute einem LKW-Fahrer, der mit seinem vollbeladenen Fahrzeug umkippte. Er konnte sich selbst befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Pöndorf wurde gegen 14.20 Uhr gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Forstern und der Freiwilligen Feuerwehr Schneegattern auf die Pöndorfer Landesstraße L1282 (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) alarmiert. Dort war ein vollbeladener LKW aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse von der Straße abgekommen und anschließend umgestürzt.

Fahrermuss ins Krankenhaus

Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde anschließend von der Roten Kreuz-Ortsstelle Frankenmarkt in ein Krankenhaus gebracht. „Die Pöndorfer Landesstraße war für die Dauer der Bergung total gesperrt. Seit etwa einer Stunde ist sie wieder frei“, teilte die Feuerwehr Pöndorf gegenüber 5 Minuten mit.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Feueerwehr bei einem Unfall auf der Pöndorfer Landesstraße.
©FF.Pöndorf/HBM Hattinger |
Die Pöndofer Landesstarße war wegen eines LKW Unfalls stundenlang gesperrt.
