/ ©Montage: Canva/McDonald's Österreich
17/02/2026
Serienfans aufgepasst: Mci startet Special-Menü

McDonald’s bringt ein neues Menü auf den Markt, das vor allem Filmfans begeistern dürfte. Es ist ab sofort erhältlich.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)

Das Interesse an manchen Kultserien ist nach wie vor hoch, so ist es etwa auch bei der Serie FRIENDS. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler und Joey begeistern seit Jahrzehnten Generationen von Fans. In Österreich wird die Serie jetzt mit einer Sonderaktion gewürdigt: In den McDonald’s-Restaurants gibt es ab Dienstag, dem 17. Feber, nämlich ein Menü mit Bezug zu FRIENDS.

Sammlerstücke von der Serie FRIENDS

Für registrierte User der McDonald’s App gibt es thematische Sammelfiguren und ab 3. März auch Kaffeetassen, solange der Vorrat reicht. In einigen Standorten wird sogar die bekannte Couch aus der Serie als Kulisse aufgebaut. Betroffen sind die Restaurants in Rankweil (Vorarlberg), Bruck an der Mur (Steiermark) sowie am Praterstern in Wien (Wien).

