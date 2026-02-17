Serienfans aufgepasst: Mci startet Special-Menü

McDonald’s bringt ein neues Menü auf den Markt, das vor allem Filmfans begeistern dürfte. Es ist ab sofort erhältlich.

Das Interesse an manchen Kultserien ist nach wie vor hoch, so ist es etwa auch bei der Serie FRIENDS. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler und Joey begeistern seit Jahrzehnten Generationen von Fans. In Österreich wird die Serie jetzt mit einer Sonderaktion gewürdigt: In den McDonald’s-Restaurants gibt es ab Dienstag, dem 17. Feber, nämlich ein Menü mit Bezug zu FRIENDS.

©McDonald’s Österreich | McDonalds Österreich bringt ein FRIENDS-Menü raus. ©McDonald’s Österreich | Die Tassen haben Bezug zur Serie FRIENDS.

Isst du gerne bei McDonald’s? Ja! Nein! Ab und zu Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sammlerstücke von der Serie FRIENDS

Für registrierte User der McDonald’s App gibt es thematische Sammelfiguren und ab 3. März auch Kaffeetassen, solange der Vorrat reicht. In einigen Standorten wird sogar die bekannte Couch aus der Serie als Kulisse aufgebaut. Betroffen sind die Restaurants in Rankweil (Vorarlberg), Bruck an der Mur (Steiermark) sowie am Praterstern in Wien (Wien).