Schwerarbeit anerkannt: 62-Jähriger siegt vor Gericht

Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land arbeitete zwei Jahrzehnte lang als Bäcker. Trotzdem wurde sein Antrag auf Anerkennung von Schwerarbeit zunächst abgelehnt. Erst vor Gericht bekam er Recht.

„Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land arbeitete 20 Jahre lang als Bäcker. Sein Antrag auf Anerkennung von Schwerarbeit wurde von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) jedoch abgewiesen“, so schildert es die Arbeiterkammer Oberösterreich. Für den Mann ein schwerer Schlag. Denn nach 20 Jahren in der Backstube hoffte er auf die Anerkennung seiner belastenden Tätigkeit.

Arbeiterkammer zieht vor Gericht

Doch der Oberösterreicher ließ die Entscheidung nicht einfach stehen. „Die Arbeiterkammer Oberösterreich zog für unser Mitglied vor Gericht. Mit Erfolg!“, heißt es weiter. Damit landete der Fall vor Gericht – mit der entscheidenden Frage: Gilt die jahrelange Arbeit als Schwerarbeit? Im Verfahren wurde ein Gutachter beigezogen. Dieser stellte fest, dass der Arbeiter unter „Bäckerasthma“ leidet, einer berufsbedingten Erkrankung. Damit war klar: Die Tätigkeit hatte gesundheitliche Folgen. In der Backstube war der 62-Jährige über viele Jahre Mehlstaub und Belastungen ausgesetzt.

Was ist „Bäckerasthma“? Bäckerasthma ist eine berufsbedingte Atemwegserkrankung. Sie entsteht meist durch das jahrelange Einatmen von Mehlstaub in Backstuben. Betroffene leiden unter Husten, Atemnot oder pfeifender Atmung. Die Erkrankung zählt zu den häufigsten Berufskrankheiten im Bäckerhandwerk. Quelle: arbeitsinspektion.gv.at

240 Monate zählen jetzt

Die Entscheidung fiel schließlich deutlich aus. „Die PVA musste daraufhin 240 Beitragsmonate als Schwerarbeitszeiten anerkennen.“ Damit erfüllt der Mann nun die Voraussetzungen für eine Schwerarbeitspension. „Somit erfüllt der Oberösterreicher die Voraussetzungen für eine Schwerarbeitspension“, so die Arbeiterkammer Oberösterreich abschließend.