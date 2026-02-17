Sonne weicht Schnee: So ändert sich das Wetter in Österreich

Trotz ein paar vereinzelten Wolkenresten aus der Nacht scheint am Mittwochvormittag häufig die Sonne. Von Westen tauchen aber schon bald erste dichtere Wolken einer aufziehenden Störung auf. „Diese breiten sich bis zum Abend nach und nach auf nahezu alle Landesteilen aus. Von Vorarlberg bis Salzburg muss außerdem im Laufe des Nachmittags mit einsetzendem Niederschlag gerechnet werden“, weiß die GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 500 und 1000 Meter Seehöhe. Der Wind kommt aus Süd bis West und bläst vor allem im Osten des Landes mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 10 Grad in inneralpinen Becken und plus 3 Grad. Tagsüber werden 1 bis 9 Grad erreicht.