/ ©Peter Waldhauser
Ein Bild auf 5min.at zeigt den verschneiten Mittagskogel.
Am Mittwoch scheint in Österreich die Sonne.
Österreich
17/02/2026
Prognose

Sonne weicht Schnee: So ändert sich das Wetter in Österreich

Die Österreicher können sich am Vormittag auf Sonne einstellen. Gegen Abend ziehen dichte Wolken auf und es kommt zu Niederschlag.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Trotz ein paar vereinzelten Wolkenresten aus der Nacht scheint am Mittwochvormittag häufig die Sonne. Von Westen tauchen aber schon bald erste dichtere Wolken einer aufziehenden Störung auf. „Diese breiten sich bis zum Abend nach und nach auf nahezu alle Landesteilen aus. Von Vorarlberg bis Salzburg muss außerdem im Laufe des Nachmittags mit einsetzendem Niederschlag gerechnet werden“, weiß die GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 500 und 1000 Meter Seehöhe. Der Wind kommt aus Süd bis West und bläst vor allem im Osten des Landes mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 10 Grad in inneralpinen Becken und plus 3 Grad. Tagsüber werden 1 bis 9 Grad erreicht.

