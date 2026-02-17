Tourengeher (31) erlebt Albtraum: Lawine reißt zwei Freunde mit

Die drei Freunde aus Deutschland waren auf einer Skitour unterwegs, als plötzlich eine Lawine abging und zwei von ihnen mitriss. Die Tourgeher wurden vollständig verschüttet.

Drei befreundete deutsche Tourengeher im Alter von 56, 31 und 28 Jahren waren im Bereich der „Berglealpe“ oberhalb des Ischgler Ortsteils Mathon (Bezirk Landeck, Tirol) unterwegs. Sie waren zuvor von Galtür nach Ischgl gefahren, um dort aufgrund der Wetterlage und bereits geschlossener Pisten eine Skitour zu unternehmen. „Die Tourengeher hielten dabei Abstand voneinander, um die Schneedecke möglichst wenig zu belasten. Während der 56‑Jährige eine Spitzkehre ausführte, löste sich rund 20 bis 30 Meter oberhalb seiner Position ein Schneebrett. Die Lawine erfasste den 56‑Jährigen sowie die 28‑Jährige und riss beide mit sich“, informiert die Polizei. Trotz ausgelöstem Lawinen-Airbag wurden beide vollständig verschüttet.

Ein Verletzter nach Lawinenabgang

Der 31‑jährige Begleiter blieb von der Lawine verschont und begann sofort mit der Verschüttetensuche mittels LVS. Es gelang ihm, beide Personen rasch zu finden und auszugraben. Der 56‑jährige Tourengeher wurde im Bereich des rechten Oberschenkels unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die 28‑Jährige sowie der 31‑Jährige blieben unverletzt.