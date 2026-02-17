Bronze im Big Air: Matej Svancer schreibt Olympia-Geschichte

Im Livigno Snow Park in Italien fliegt Matej Svancer zu Olympia-Bronze. Der 21-Jährige sorgt damit für eine Premiere im heimischen Freestyle-Skisport und zeigte Tricks, die so noch niemand gestanden ist.

Was für ein Abend in Livigno: Matej Svancer holt im Big-Air-Bewerb Bronze und schreibt damit österreichische Sportgeschichte. Noch nie zuvor stand ein heimischer Freestyle-Skifahrer bei Olympischen Spielen auf dem Stockerl. Der 21-Jährige kommt nach drei Sprüngen auf 191,25 Punkte. Nur der Norweger Tormod Frostad (195,50) und der US-Amerikaner Mac Forehand liegen vor ihm. Schon in der Qualifikation hatte Svancer mit 182,25 Punkten als Zweiter aufgezeigt.

Svancers Flugshow bringt Olympia-Bronze

Im Finale, das von zeitweise kräftigem Schneefall begleitet wird, zeigt Svancer spektakuläre Tricks: Gleich zu Beginn steht er einen rückwärts angefahrenen „Tail Butter Triple Cork 1800“ und erhält 91,75 Punkte. Danach folgt ein „Left Hand Drag Triple Cork 1980“ – ein Trick, den vor ihm noch kein Athlet gezeigt hat – und bringt ihn mit 95,25 Punkten auf Zwischenrang drei. Zum Abschluss gelingt ihm ein „Switch Left Tail Butter Triple Cork 2160“ mit 96,0 Punkten. Forehand kontert mit 98,25 Zählern; Svancer bleibt Bronze und der bisher größte Erfolg seiner Olympia-Karriere.

©GEPA Pictures Freestyler Matej Svancer holt Olympia-Bronze.

„Bronzemedaille ist der Lohn für Mut, Herz und die Bereitschaft an Grenzen zu gehen“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP): „Mit Vertrauen in seine Stärke und außergewöhnlicher Leidenschaft hat Korporal Matej Svancer bei diesem Wettkampf sein Können unter Beweis gestellt. Die Bronzemedaille ist der Lohn für Mut, Herz und die Bereitschaft an Grenzen zu gehen. Meine herzlichsten Glückwünsche zu dieser beindruckenden Leistung.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 21:55 Uhr aktualisiert