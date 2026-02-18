Produktrückruf: Diesen Fisch solltest du nicht essen

Heute, 18. Februar, beginnt die Fastenzeit. Viele verzichten heute bewusst auf Fleisch und essen Fisch. Aber genau so einer wird jetzt zurückgerufen.

Jeden Tag werden österreichweit Produkte zurückgerufen. Genau am Aschermittwoch betrifft es aber einen Fisch. Diesen solltest du unter Umständen nicht mehr essen.

Dieser Fisch wird österreichweit zurückgerufen

Die Interfood Lebensmittelgroßhandel GmbH informiert aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes über einen fehlerhaften Aufdruck des „Zu verbrauchen bis“-Datums bei folgendem Produkt: Fjordgold Räucherlachs 200 Gramm. Aufgrund eines Druckfehlers wurde das Produkt irrtümlich mit zwei Verbrauchsdaten ausgezeichnet. Das korrekte und gültige Verbrauchsdatum ist durch das Zusatzetikett gekennzeichnet.

Dieses Produkt betrifft es: Fjordgold Räucherlachs 200 Gramm EAN: 9006382988401

Charge: 6249N1-3P-492-17

Betrifft Verbrauchsdatum: 12.02.2026, 14.02.2026, 19.02.2026, 20.02.2026, 22.02.2026

Falsch aufgedrucktes Datum: 17.06.2026 Verkauft wird der Fisch in Österreich vor allem bei MPreis oder Transgourmet. Kunden, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Qualitätsmanagement unter qualitaetsmanagement@interfood.at oder unter der Telefonnummer 05223 / 568080 informieren.

Nicht mehr essen

Von einem Verzehr nach dem Verbrauchsdatum am Zusatzetikett wird ausdrücklich abgeraten. Die Haltbarkeit des Produkts bis zum 17. Juni 2026 ist nicht gegeben! Alle anderen Produkte der Marke Fjordgold sowie Produkte mit anderen Chargennummern sind von diesem Rückruf nicht betroffen. Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können diese in den jeweiligen Verkaufsstätten zurückbringen.