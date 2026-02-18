GNTM 2026: Diese drei Kandidaten aus Österreich kämpfen um den Titel

Die 21. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ist gestartet und Österreich ist stark vertreten. Mit Alexavius aus Graz, Cenk aus Bregenz und Godfrey aus Wien kämpfen drei Male-Models um den Titel bei GNTM 2026.

Die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ steht in den Startlöchern und auch 2026 mischt Österreich kräftig mit. Gleich drei Kandidaten aus Graz, Bregenz und Wien stellen sich Heidi Klum und kämpfen um den begehrten Titel.

Alexavius (22)aus Graz: „GNTM ist wie die Olympischen Spiele“

Der 22-jährige Grazer Alexavius bringt Stil und eine klare Haltung mit auf den Laufsteg. Eigentlich steht er meist hinter der Kamera und arbeitet als Videograf an Werbespots. Privat setzt er modisch auf Anzüge und außergewöhnliche Accessoires. Sein Markenzeichen: ein sorgfältig gestutzter Schnauzer. „Dieses Format bedeutet mir alles. GNTM ist für mich wie die Olympischen Spiele der Fashion-Welt: eine Bühne, auf der ich zeigen kann, wie vielseitig ich bin. Denn ich kann mehr, als nur im Anzug zu strahlen“, sagt der Grazer selbstbewusst, so aus einem Bericht von JOYN. Er will seinen eigenen Weg gehen, ohne sich zu verbiegen. „Weil Alexavius ein Unikat ist“, beschreibt er sich selbst. Abseits des Modelns schreibt der 22-Jährige gerade an einem Buch über sein Dating-Leben.

©Joyn / Daniel Graf Alexavius zeigt sich selbstbewusst auf dem Laufsteg.

Cenk (24) aus Bregenz: „Ich will meinem kleinen Ich zeigen, was aus ihm geworden ist“

Mit langen Haaren, Humor und Ehrlichkeit geht Cenk aus Bregenz ins Rennen. Der 24-Jährige ist ausgebildeter Zerspanungstechniker, trainiert gerne im Fitnessstudio und ist auf seinem Motorrad unterwegs. Sein Wiedererkennungsmerkmal: seine langen Haare und laut Jury „seine ausdrucksstarken Augen“. „Ich will meinem kleinen Ich zeigen, was aus ihm geworden ist“, sagt Cenk. Heidi Klum dürfte allerdings schon Umstyling-Pläne haben, die lange Mähne könnte also noch zur Diskussion stehen.

©Screenshot JOYN/GNTM Cenks Markenzeichen: Seine langen Haare.

Godfrey (34) aus Wien: Der letzte Anlauf

Mit 34 Jahren ist Godfrey aus Wien der erfahrenste der drei Österreicher. Seit zehn Jahren arbeitet er in der Modebranche, war unter anderem in der Netflix-Show „Too Hot to Handle“ zu sehen. Für ihn ist GNTM 2026 vielleicht die letzte große Chance auf den internationalen Durchbruch. „Ich habe gute Chancen, da ich nicht bloß äußerlich das gewisse Etwas habe, um als Model auch international zu funktionieren“, zeigt er sich überzeugt. Neben dem Modeln ist Godfrey auch musikalisch und schauspielerisch aktiv. Er produziert Beats, rappt und steht gerne vor der Kamera. Sportlich bleibt er ebenfalls: Krafttraining und Radfahren gehören zu seinem Alltag. Sein Markenzeichen ist eine Narbe an der rechten Augenbraue.

©Joyn_Daniel Graf Godfrey war bereits im TV-Format Too Hot to Handle.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 09:56 Uhr aktualisiert