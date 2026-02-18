750.000 Euro Schulden: 21 Mitarbeiter von Konkurs betroffen

Am Landesgericht Feldkirch wurde das Konkursverfahren über die Lingenhöle Performance GmbH eröffnet. Das Unternehmen aus Vorarlberg weist rund 750.000 Euro Schulden auf. 21 Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen.

Am 18. Februar wurde über das Vermögen der Lingenhöle Performance GmbH das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens erfolgte durch das Unternehmen selbst.

Zukunft ungewiss

Die Firma mit Sitz in der Runastraße in Feldkirch ist in der Planung, Produktion und Ausführung von elektromechanischen Geräten tätig. Laut Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 750.000 Euro. Von der Insolvenz sind 21 Dienstnehmer betroffen. Alleingesellschafter ist Klaus Lingenhöle.

Masseverwalter bestellt, Forderungen bis 2. April

Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Markus Walla aus Dornbirn bestellt. Er wird nun die wirtschaftliche Situation des Unternehmens prüfen und über die weiteren Schritte entscheiden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 16. April 2026 am Landesgericht Feldkirch statt. Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 2. April 2026 anmelden. Zu den konkreten Gründen für die Insolvenz liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor. Laut KSV1870 werden die Ursachen des Vermögensverfalls nun gemeinsam mit dem Masseverwalter erhoben. Auch über eine mögliche Fortführung des Unternehmens wird kurzfristig entschieden werden müssen. Ob und in welcher Form der Betrieb weitergeführt werden kann, ist aktuell noch offen.