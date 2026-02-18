NÖ-Pendler zahlen Milliarden – Wien verweigert Spitalsplätze?

80.000 Niederösterreicher arbeiten in Wien und zahlen Milliarden an Steuern. Doch bei der Gesundheitsversorgung fühlen sich viele als „Patienten zweiter Klasse“.

Rund 26,4 Prozent der 683.159 Erwerbstätigen in Niederösterreich pendeln laut Pendleranalyse 2025 der Arbeiterkammer NÖ täglich nach Wien. Das sind etwa 180.000 Menschen. Diese Arbeitnehmer erwirtschaften in Wien laut Angaben eine Bruttowertschöpfung von 10,8 Milliarden Euro pro Jahr. Dazu kommen rund 4,3 Milliarden Euro an Steuern und Sozialabgaben – darunter Kommunalsteuer und Wohnbauförderungsbeiträge, die direkt oder indirekt der Bundeshauptstadt zugutekommen.

Kritik an Gesundheitsversorgung in Wien

Der Niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) erhebt nun schwere Vorwürfe: Niederösterreichische Pendler würden finanziell zur Wiener Gesundheitsversorgung beitragen, hätten aber Schwierigkeiten, Leistungen in Wiener Spitälern in Anspruch zu nehmen. Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister spricht von einer Ungleichbehandlung. Die Gesundheitsversorgung dürfe nicht vom Meldezettel abhängen, so ihre Forderung.

500 Millionen Euro im Finanzausgleich

Zusätzlichen Zündstoff liefert der Finanzausgleich: Laut NÖAAB verzichtet Niederösterreich jährlich auf rund 500 Millionen Euro zugunsten Wiens, um die Behandlung niederösterreichischer Patientinnen und Patienten sicherzustellen. NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner kritisiert, es sei „paradox“, dass Pendler, die täglich in Wien arbeiten und Abgaben leisten, dennoch von Einschränkungen betroffen sein könnten.

Kampagne: „Wien muss operieren!“

Unterstützung erhält die Kritik durch eine Kampagne der Volkspartei Niederösterreich mit dem Titel „Schluss mit Blockieren. Wien muss operieren!“. Gefordert wird ein Schulterschluss aller niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ziel sei es, sicherzustellen, dass medizinische Leistungen in Wiener Spitälern nicht vom Wohnsitz abhängig gemacht werden.

Petition gestartet

Der NÖAAB verweist in diesem Zusammenhang auf die Plattform „gastpatienten.at“. Dort finden sich weitere Informationen sowie die Möglichkeit, eine Petition zu unterzeichnen. Ob und wie die Stadt Wien auf die Vorwürfe reagiert, bleibt abzuwarten. Klar ist: Das Thema Gesundheitsversorgung zwischen Wien und Niederösterreich sorgt erneut für politischen Sprengstoff.