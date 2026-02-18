Ohne Schein und auf Drogen: Autofahrer rammt Badner Bahn

Gestern, 17. Februar, kam es in Guntramsdorf, Niederösterreich, zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und der Badner Bahn. Der PKW-Lenker war unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs...

Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden lenkte am 17. Februar 2026, gegen 16.10 Uhr, einen Pkw in Guntramsdorf, von der Steinfeldgasse kommend in Richtung Zentrum. Er dürfte vermutlich beim Bahnübergang die Stopptafel übersehen haben und wollte den Bahnübergang queren. Zur selben Zeit lenkte ein 25-jähriger Triebfahrzeugführer die Badner Bahn in Fahrtrichtung Baden. Dann geschah das Unglück.

Lok entgleiste teilweise

Das Auto wurde von der Badner Bahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Die Lok entgleiste teilweise. Der Triebwagenführer sowie die etwa 20 Fahrgäste wurden dabei nicht verletzt. Der Pkw-Lenker klagte über Schmerzen, verweigerte jedoch eine Untersuchung.

Drogen & ohne Führerschein

Der Autofahrer war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Eine ärztliche Untersuchung ergab eine Beeinträchtigung durch Suchtgift. Bei einer freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse konnten die Polizisten etwa 60 Gramm bis 65 Gramm Cannabis, Kokain-Reste sowie Suchtmittelutensilien sicherstellen. Der 33-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.