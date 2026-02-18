Illegale Beauty-Eingriffe im Keller: Polizei sucht jetzt Opfer

In Wiener Neustadt ist eine illegale Beautyklinik aufgeflogen. Im Keller eines Wohnhauses wurden Schönheitseingriffe durchgeführt, ohne eine Ausbildung zu haben.

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Umweltkriminalität, haben drei Frauen im Alter von 31, 37 und 60 Jahren aus Wr. Neustadt ausgeforscht, die verdächtig und teilweise geständig sind, seit mindestens 9. Juli 2025 im gemeinsamen Zusammenwirken diverse Schönheitseingriffe in den Kellerräumlichkeiten eines Wohnhauses in Wr. Neustadt gewerbsmäßig ausgeübt zu haben, ohne die zur Ausübung erforderliche Ausbildung zu haben.

Trio verabreichte unter anderem Botox

Sie sollen ästhetische Behandlungen durch Injektionen von Botox und Hyaluronsäure vorgenommen sowie Narkosemittel verabreicht haben. Die Kundinnen und Kunden hätten für diese Behandlungen teilweise hohe Beträge bezahlt. Die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt ordnete eine Hausdurchsuchung an. Die Ermittler konnten dabei am 12. Februar 2026 zahlreiche Substanzen, in Österreich nicht zugelassene Arzneimittel und andere Utensilien sicherstellen, die für genannte Schönheitseingriffen verwendet werden.

31-Jährige steht auch unter Betrugsverdacht

Die 31-jährige Beschuldigte, gegen die auch wegen des Verdachts des schweren Betrugs und des Sozialleistungsbetrugs ermittelt wird, wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt festgenommen und in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die 37-Jährige und die 60-Jährige wurden der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.