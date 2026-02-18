Große Trauer um ARBÖ-Urgestein Emmerich Grath (74)

Grath galt als umtriebige Persönlichkeit, die das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Region über Jahrzehnte entscheidend mitprägte.

Der Bezirk Horn steht unter Schock: Emmerich Grath ist in der Nacht auf den 18. Februar im Alter von 74 Jahren verstorben. Besonders in seinem Heimatort Röschitz sowie in Eggenburg ist die Anteilnahme groß. Grath galt als umtriebige Persönlichkeit, die das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Region über Jahrzehnte entscheidend mitprägte.

Gründer des Raritätenmuseums

2003 erfüllte sich Grath gemeinsam mit seiner Ehefrau Anneliese einen Traum: Er gründete das Raritätenmuseum in Röschitz. Heute umfasst die Sammlung mehr als 5.000 Exponate rund um das „Leben im Dorf“. Zu sehen sind historische Fahrzeuge, rund 100 alte Radios, Foto- und Filmkameras, antikes Kinderspielzeug sowie das „kleinste Weinbaumuseum Österreichs“. Sogar eine eigene Lehmziegelherstellung ist Teil des Museums. Das Haus entwickelte sich zu einem beliebten Ausflugsziel weit über die Region hinaus.

ARBÖ-Obmann mit Herzblut

Als langjähriger Funktionär des ARBÖ Eggenburg setzte Grath zahlreiche Initiativen. Besonders das legendäre Käfertreffen in Eggenburg geht auf seine Idee zurück – ebenso wie der große Riesenflohmarkt. Beide Veranstaltungen sind heute Fixpunkte im regionalen Veranstaltungskalender. 2025 legte Grath seine Funktion als Obmann zurück. Für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit wurde er mit der ARBÖ-Ehrenmedaille in Gold ausgezeichnet und zum Ehrenobmann ernannt.

Engagement auch in der Politik

Auch politisch war Grath aktiv: 18 Jahre lang saß er für die SPÖ im Gemeinderat der Stadt Eggenburg.Für seine Verdienste wurde ihm im Vorjahr der Ehrenring der Stadtgemeinde Eggenburg verliehen – eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt.

Ein Leben für die Region

Mit Emmerich Grath verliert das Waldviertel einen leidenschaftlichen Sammler, Organisator und Ehrenamtlichen. Sein Einsatz für Kultur, Vereinsleben und Gemeinschaft wird in der Region noch lange in Erinnerung bleiben.

