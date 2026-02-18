Mit 1,8 Promille: 23-Jähriger schlägt Polizisten ins Gesicht

Mehrere Notrufe führten zu einem Polizeieinsatz auf der Volksfeststraße. Ein stark alkoholisierter 23-Jähriger torkelte auf der Fahrbahn, verursachte gefährliche Situationen und schlug schließlich einem Polizisten ins Gesicht.

Am Abend des 15. Februar gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein. Gemeldet wurde ein offensichtlich alkoholisierter Mann, der laut schreiend auf der Straße herumtorkelte. Laut Zeugen habe er mehrfach gefährliche Situationen verursacht und sei mehrmals gestürzt.

Dienstfahrzeug quer über die Fahrbahn

Polizisten trafen den 23-Jährigen aus dem Bezirk Ried schließlich auf der Volksfeststraße an. Um weitere Risiken für Autofahrer zu verhindern, stellten die Beamten ihr Dienstfahrzeug quer über die Fahrbahn. Das blieb nicht unbeachtet. Der junge Mann näherte sich dem Polizeiauto und schlug plötzlich mit den Fäusten gegen die Beifahrertür. Dadurch konnte der Beamte auf dem Beifahrersitz die Tür nicht öffnen. Der Polizist am Fahrersitz stieg aus, ging um das Fahrzeug herum und forderte den 23-Jährigen auf, sein Verhalten sofort einzustellen. Zunächst kam dieser der Aufforderung nach.

Eskalation vorprogrammiert

Doch bei der anschließenden Befragung eskalierte die Situation erneut. Unvermittelt versetzte der 23-Jährige einem Beamten einen wuchtigen Schlag ins Gesicht. Der Polizist wich leicht benommen zurück. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Mann festzunehmen. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.