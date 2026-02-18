Olympia: Zwischenstand im Frauen-Slalom nach 1. Durchgang
Heute, 18. Februar, findet in Cortina d‘Ampezzo der Frauen-Slalom im Rahmen der Olympia-Bewerbe statt. Und so verlief der 1. Durchgang.
Am 16. Februar fand der Herren-Slalom statt. Der Schweizer Loic Meillard holte sich dort Gold. Heute, 18. Februar 2026, startete um 10 Uhr der 1. Durchgang der Frauen im Slalom in Cortina d‘Ampezzo. Und so sieht der Zwischenstand aus.
So liefen die Olympischen Winterspiele für Österreich bisher
Österreich hat aktuell vier Medaillen im Ski Alpin (1x Gold, 2x Silber, 1x Bronze). Während die Speed-Herren rund um Vincent Kriechmayr in Abfahrt und Super-G diesmal leer ausgingen (beide Titel gingen an die Schweiz), konnten die Techniker und das Damen-Speed-Team die Bilanz aufbessern. Insgesamt haben die Österreicher bei Olympia bisher 16 Medaillen geholt. Doch schauen wir uns den 1. Durchgang an: Konnte sich Top-Favoritin Mikaela Shiffrin durchsetzen?
Der 1. Durchgang des Frauen-Slalom
Mikaela Shiffrin ist die haushohe Favoritin. Sie konnte sich auch den ersten Platz nach dem 1. Durchgang sichern. Der vorerst 2. Platz geht an Lena Dürr. Den 3. Platz im ersten Lauf des Slaloms holte sich Cornelia Oehlund. Die Österreicherinnen Katharina Huber und Katharina Truppe spielen vorerst nicht im vorderen Feld mit.
Das Ergebnis des 1. Druchgangs (nach 30. Läuferinnen)
1. Mikaela SHIFFRIN, USA, 47:13
2. Lena DÜRR, Deutschland, +0:82
3. Cornelia OEHLUND, Schweden, +1:00
4. Camille RAST, Schweiz, +1:05
5. Wendy HOLDENER, Schweiz, +1:16
5. Anna SWENN-LARSSON, Schweden, +1:16
7. Lara COLTURI, Albanien, +1:26
Der 2. Durchgang
Um 13.30 Uhr startet der 2. Durchgang des Frauen-Slaloms in Cortina d‘Ampezzo. Wird sich die Top-Favoritin durchsetzen? Oder wird es noch eine Überraschung im Spitzenfeld geben?