Seltene Krankheit: Florentina (3) kämpft um ihr Leben

Die 3-jährige Florentina aus Pasching leidet an der seltenen Krankheit HLH. Statt Geburtstagsparty folgte die Schockdiagnose. Jetzt braucht das Mädchen dringend eine passende Stammzellspende.

. Florentina liebt Katzen, spielt gerne mit ihren Freunden in der Krabbelstube und ist ein großer PAW-Patrol-Fan.

Bunte Luftballons, kleine Geschenke, eine große Feier, so hätte Florentinas dritte Geburtstagsfeier aussehen sollen. Doch einen Tag vor dem 23. Jänner bekam die Dreijährige plötzlich hohes Fieber. Die Party wurde abgesagt. Die Luftballons hängen noch. Zuerst ging man von einem Infekt aus, aber dank der Intuition ihrer Eltern fuhren sie mit Florentina ins Kepler Universitätsklinikum. Dann die Schockdiagnose: HLH – Hämophagozytische Lymphohistiozytose. Bei der Krankheit gerät das Immunsystem außer Kontrolle und beginnt, den eigenen Körper anzugreifen. Organe können schwer geschädigt werden. Die Krankheit ist lebensbedrohlich. Ohne eine passende Stammzellspende hat sie keine Chance, gesund zu werden.

Jede/r kann helfen

Für Florentina wird dringend ein genetisches „Match“ gesucht ,eine Person, deren Stammzellen zu ihr passen. Registrieren können sich gesunde Menschen zwischen 16 und 45 Jahren. Die Typisierung ist einfach und kostenlos. Wer bereits typisiert ist, kann helfen, indem er Familie, Freunden oder Kollegen informiert. Jede Weitergabe erhöht die Chance, dass Florentina ihren Lebensretter findet.

So kannst auch du Leben retten „Jede Registrierung zählt. Vielleicht bist gerade du die passende Person, um Florentina oder jemand anderem das Leben zu retten“, betont Geben für Leben. Typisieren lassen können sich gesunde Personen zwischen 16 und 45 Jahren, die noch nicht registriert sind. Wer nicht persönlich zu einer Typisierungsaktion kommen kann, hat auch die Möglichkeit, ganz unkompliziert ein kostenloses Testkit nach Hause zu bestellen. Ein Wangenabstrich dauert nur wenige Minuten und kann für Matteo und viele andere den Unterschied zwischen Hoffen und Überleben bedeuten. Spendenkonto Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich Sparkasse Bludenz Bank AG IBAN: AT392060700100064898 BIC: SSBLAT21XXX

