Mit 220 km/h auf A1: Raser verliert sein Auto

Gestern, 17. Februar, wurde ein Raser auf der A1 erwischt. Er fuhr stolze 220 km/h schnell.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Melk haben am 17. Februar 2026, gegen 20 Uhr, einen Pkw mit ungarischem Kennzeichen mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h auf der A 1, Westautobahn, im Gemeindegebiet von Bergland in Fahrtrichtung Wien gemessen.

Führerschein und Auto weg

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Altlengbach hielten den Pkw-Lenker bei der Raststation Steinhäusl an. Dem 29-jährigen ungarischen Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.