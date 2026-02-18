Über 100 Jahre her: Ramadan und Fastenzeit starten gleichzeitig

Heute, Aschermittwoch, beginnt in Österreich die christliche Fastenzeit. Aber gleichzeitig startet auch der Ramadan für Muslime.

Der Fasching ist vorbei und am heutigen Aschermittwoch beginnt für Christen die 40-tägige Fastenzeit. Gleichzeitig startet aber auch für Muslime der Ramadan. Dass beide gleichzeitig beginnen, ist sehr selten. Und daran liegt es.

Über 100 Jahre her

Es ist bereits über 100 Jahre her, dass der Ramadan und die Fastenzeit am selben Tag begonnen haben. Die IGGÖ – Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass es das letzte Mal 1921 so war. Grund ist, dass die Glaubensgemeinschaften verschiedene Kalendersysteme haben. So ist Ostern bei den Christen immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Der Ramadan, der neunte Monat im islamischen Kalender, beginnt traditionell mit dem sogenannten „Neulicht“, der ersten sichtbaren Mondsichel nach dem Neumond. Da das islamische Mondjahr mit etwa 354 Tagen rund 11 Tage kürzer ist als unser Sonnenjahr, „wandert“ der Fastenmonat jedes Jahr um etwa 10 bis 12 Tage im gregorianischen Kalender nach vorne.

Die Unterschiede zwischen Fastenzeit und Ramadan

Die Bräuche könnten kaum unterschiedlicher sein: In der katholischen und evangelischen Kirche markiert die Aschezeichnung den Start der Fastenzeit, bei der heute ein striktes Fleischverbot gilt – ansonsten entscheidet jeder selbst über sein Maß an Verzicht. Muslime hingegen treten heute in den Ramadan ein. Dieser fordert etwa vier Wochen lang totalen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit während der Tagesstunden. Erst am Abend kommen Familien zum Gebet und zum traditionellen Fastenbrechen zusammen.