Sanierung geglückt: Altstadthotel in Salzburg zahlt 100 Prozent Quote

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass im Insolvenzverfahren der Wolf-Dietrich Altstadthotel GmbH heute,18. Februar2026, die Sanierungsplantagsatzung am Landesgericht Salzburg stattgefunden hat.

Ein Altstadthotel in Salzburg will den Gläubigern eine 100-Prozent-Quote auszahlen.

Das Verfahren wurde ursprünglich am 28. Oktober 2025 über einen Gläubigerantrag eröffnet. Zum damaligen Zeitpunkt waren 23 Dienstnehmer von der Insolvenz des Hotelbetriebs betroffen.

Forderungen von 1,36 Millionen Euro

Die Details zur Tagsatzung: Insgesamt wurden von 51 Gläubigern Forderungen in Höhe von rund 1,36 Mio. Euro angemeldet. Davon erkannte der Insolvenzverwalter etwa 1,32 Mio. Euro als rechtmäßig an, lediglich 40.000 Euro wurden bestritten. Der Sanierungsplan im Überblick: Die Gläubiger stimmten dem vorliegenden Plan zu, der eine außergewöhnlich hohe Quote von 100 Prozent vorsieht.

Die Zahlungen erfolgen nach folgendem Zeitplan: 20 % Barquote: Auszahlung innerhalb von 14 Tagen ab rechtskräftiger Bestätigung des Plans.

Auszahlung innerhalb von 14 Tagen ab rechtskräftiger Bestätigung des Plans. Jeweils 20 %: Nach 6, 12, 18 und 24 Monaten.

Sanierungsplan gilt als angenommen

Da beide gesetzlich erforderlichen Mehrheiten erreicht wurden, gilt der Sanierungsplan als offiziell angenommen. Sofern das Unternehmen den Plan ordnungsgemäß erfüllt, erhalten alle Gläubiger eine vollständige Befriedigung ihrer Forderungen.